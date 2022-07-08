В Тольятти в ДТП пострадали трое

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Еще одно ДТП 7 июля произошло в 09:30 в Центральном районе г. Тольятти. 42-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150» двигался по Обводному шоссе в направлении ул. Новозаводской. В пути следования, на регулируемом перекрестке 4 км. при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении автомобилю «Nissan Teana» под управлением 28-летней женщины-водителя, который двигался в прямом встречном направлении и допустил столкновение с ним. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены оба водителя и 34-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21150».