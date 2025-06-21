В Тольятти в ДТП пострадали автомобилистка и восьмилетний ребенок

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По данным Госавтоинспекции сегодня, 21 июня, в 12:55 в Центральном районе Тольятти на Молодёжном бульваре у дома №6 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств.

По предварительной информации, водитель а/м Hyundai 1970 года рождения при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Renault под управлением женщины 1988 года рождения. После столкновения Renault задел припаркованные автомобили Kia и Opel.

За медицинской помощью обратились водитель а/м Renault и её 8-летний пассажир

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.