В Тольятти в ДТП пострадала 78-летняя женщина

120

1 октября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Комсомольском районе г. Тольятти в 11:00 44-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Juke, в районе дома № 35 на ул. Шлюзовой, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 79-летнего водителя, который двигался по главной дороге. Водителю отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение, а его и его пассажир – 78-летняя женщина госпитализирована.