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В Тольятти в ДТП пострадал ребенок

7 декабря 2021 13:11
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В Тольятти в ДТП пострадал ребенок

Еще одно из ДТП произошло 6 декабря в 8:00 в Тольятти.

Водитель 1988 года рождения, стаж вождения которого составляет 3 года, двигался на автомобиле «Lada Granta» по ул. Маршала Жукова со стороны ул. Спортивной в направлении ул. Патрульной. В районе дома №51/10 по ул. Маршала Жукова, при перестроении направо совершил столкновение с автомобилем «Datsun on-DO», под управлением водителя 1992 года рождения, от удара отбросило на световую опору, расположенную справа от проезжей части. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Datsun on-DO», 2010 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение.  

Теги: ДТП

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