В Тольятти в детсаду девочка сломала нос

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Автозаводской районный суд удовлетворил иск прокурора в деле о травме воспитанницы детского сада. Мама девочки попросила обвинителя обратиться в суд и защитить права несовершеннолетнего.

— В июне 2021 года воспитанница одного из детских садов получила травму во время прогулки. В больнице девочке поставили диагноз «закрытый перелом костей носа», который относится к легкой степени тяжести, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

После этого прокуратура проверила работу детского сада. В результате двух воспитателей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура подала иск в суд на детский сад с требованием возместить моральный вред за страдания, которые испытала девочка из-за перелома.

По решению суда мать ребенка получит компенсацию в размере 150 тысяч рублей, пишет 63.ру.