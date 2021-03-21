В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь в парке Победы

90

20 марта в соцсетях появилось видео, на котором трое неизвестных подростков потушили льдиной Вечный огонь в парке Победы в Автозаводском районе.

Как сообщает sova.info, сегодня утром его работа была восстановлена.

По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы города Тольятти, 20 марта несовершеннолетние хулиганы льдиной потушили Вечный огонь. В вандализме подозреваются три девочки 13-15 лет, которых засняла камера видеонаблюдения.



Информация о правонарушении была направлена в ГУ МВД России по городу Тольятти. Полицейские занимаются поиском нарушителей.





Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения