В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь в парке Победы

20 марта в соцсетях появилось видео, на котором трое неизвестных подростков потушили льдиной Вечный огонь в парке Победы в Автозаводском районе.
Как сообщает sova.info, сегодня утром его работа была восстановлена.
По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы города Тольятти, 20 марта несовершеннолетние хулиганы льдиной потушили Вечный огонь. В вандализме подозреваются три девочки 13-15 лет, которых засняла камера видеонаблюдения.
Информация о правонарушении была направлена в ГУ МВД России по городу Тольятти. Полицейские занимаются поиском нарушителей.
Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения
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