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В Тольятти столкнулись три машины, трое пострадавших

11 февраля 2023 13:20
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В Тольятти столкнулись три машины, трое пострадавших

10 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 21:00 час. в Автозаводском районе г. Тольятти.  37-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lada Vesta», двигался по ул. Тополиной в направлении ул. 70 лет Октября. В пути следования напротив д. № 8А, при повороте налево вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Škoda Octavia» под управлением 55-летнего водителя, движущимся со встречного направления прямо и допустил столкновение с ним. После чего автомобиль «Škoda Octavia» при торможении изменил направление движения, выехал на полосу предназначенную для движения во встречном направлении и допустил столкновение с автомашиной «Lada Priora» под управлением 22-летнего водителя. С места происшествия госпитализированы водитель и 43-летняя женщина-пассажир автомобиля «Lada Priora». Водителю автомашины «Škoda Octavia» в медицинском учреждении назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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