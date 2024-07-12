В Тольятти столкнулись грузовик и легковушка, пострадала женщина

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11 июля зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 08-50 50-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Shacman двигался по Южному шоссе. В пути следования возле дома № 89 не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустил столкновение с движущимся попутно автомобилем Škoda Rapid под управлением 44-летнего водителя. 31-летняя женщина-пассажир легкового автомобиля получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.