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В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельными правами

19 ноября 2022 12:40
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В Тольятти сотрудники полиции задержали водителя с поддельными правами

В начале ноября на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-2112». В ходе административной процедуры водитель, гражданин ближнего зарубежья 1992 года рождения, предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, безработный молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.  В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Многие водители, которые купили себе фальшивое водительское удостоверение, считают, что уголовная ответственность грозит только тем лицам, которые непосредственно их изготовили, но это заблуждение. Так, за саму подделку, дальнейшую продажу, а также применение ненастоящих водительских прав грозит привлечение к уголовной ответственности.

Подделка водительских прав – это не просто фальсификация официального документа, а еще угроза обществу и безопасности граждан.

Не стоит соблазняться возможностью купить поддельные права и сразу сесть в автомобиль. Во-первых, вы становитесь угрозой для жизни и здоровья окружающих, а во-вторых, использование фальшивых водительских прав – это преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

 

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