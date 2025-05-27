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В Тольятти снесли самовольно возведенную постройку у речпорта

27 мая 2025 11:19
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В Тольятти снесли самовольно возведенную постройку у речпорта

 

Судебные приставы г. Тольятти добились исполнения решения суда по сносу самовольно возведенного здания рядом с речным портом.

С заявлением в суд об освобождении земли, находящейся в муниципальной собственности, обратилась администрация г. Тольятти. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал владельца двухэтажное здание снести.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники органов принудительного исполнения установили должнику срок для исполнения решения суда и разъяснили последствия в случае, если он этого не сделает.

Несмотря на полученные предупреждения хозяин постройки, незаконно занимавшей участок рядом с речным портом, мер к сносу здания не принял. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также в отношении должника, упорно не исполняющего судебное решение, сотрудником органа принудительного исполнения неоднократно составлялись административные протоколы по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

В связи с тем, что мужчина продолжал избегать исполнения требований исполнительного документа судебным приставом было вынесено предложение произвести взыскателю снос строения самостоятельно, а понесенные расходы взыскать с владельца здания.

Администрация на предложение сотрудника органа принудительного исполнения согласилась. В результате  земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.

 

Теги: Судебные приставы

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