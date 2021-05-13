В Тольятти снесли незаконный торговый павильон

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В ходе проверки земельных участков в Автозаводском районе г. Тольятти был обнаружен самовольно возведенный торговый павильон модульного типа. Индивидуальный предприниматель в нарушение действующего законодательства договор аренды земельного участка не заключал.

Администрация города обратилась в суд с требованием обязать освободить участок от павильона. Рассмотрев материалы дела, судом вынесено решение об обязании индивидуального предпринимателя произвести демонтаж модульного павильона, занимающего земельный участок площадью 24 кв.м. Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владельца торгового павильона предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. В связи с тем, что должник добровольно не исполняла требование исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и установлен срок для исполнения решения суда.

Принятые судебным приставом меры помогли должнику осознать, что, не исполняя решение суда, он лишь усугубляет ситуацию. После этого мужчина самостоятельно произвел демонтаж торгового павильона и освободил незаконно занимаемый земельный участок площадью 24 кв.м.