В Тольятти семью обязали устранить незаконную перепланировку

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Судебные приставы отделения Автозаводского района №1 г. Тольятти обязали семью восстановить конфигурацию комнат в квартире, которая была переоборудована с нарушениями санитарно-гигиенических требований.

После смерти хозяина квартиры, жилое помещение перешло в пользование трем наследникам. Будучи недовольными планировкой новые владельцы произвели работы по самовольной реконструкции. Вопреки правилам проведения перепланировки они объединили санузел, демонтировали перегородку с дверным проемом между коридором и комнатой без получения соответствующего разрешения от органа местного самоуправления.

Администрация городского округа Тольятти обратилась в суд с иском к собственникам квартиры об обязании привести жилое помещение в прежнее состояние. Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1

г. Тольятти. Возбудив исполнительное производство, сотрудник Службы вручил владельцам квартиры копию исполнительного документа и предупредил о последствиях неисполнения судебного решения.

Осознав неотвратимость исполнения судебного решения, владельцы квартиры решили не усугублять ситуацию и привели жилое помещение в прежнее состояние в соответствии с техническим паспортом.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.