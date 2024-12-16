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В Тольятти с руководства ООО взыскали моральный вред за производственную травму

16 декабря 2024 10:56
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В Тольятти с руководства ООО взыскали моральный вред за производственную травму

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти взыскали с руководства общества с ограниченной ответственностью в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей за причинение вреда здоровью в результате производственной травмы.

Мужчина, работая на одном из предприятий прессовщиком, после приведения своего рабочего места в порядок приступил к уборке соседнего станка. В этот момент включился пресс и мужчине зажало ногу шибером. Рабочий был доставлен в больницу с производственной травмой, ему ампутировали поврежденную часть ноги.

Суд обязал руководство выплатить компенсацию морального вреда своему сотруднику в размере 1,5 млн рублей. В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство.

Сначала судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника в банках. Затем — постановление о взыскании с компании исполнительского сбора в размере 105 тысяч рублей. Также директору компании также вручили предупреждение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решение суда или иного судебного акта».

В итоге, задолженность возмещена в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено.

 

Теги: Судебные приставы

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