В Тольятти росгвардейцы задержали мужчину, который одновременно находился в местном и федеральном розыске

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В дневное время к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, за помощью обратился представитель службы безопасности крупного сетевого гипермаркета. Он объяснил, что в торговом зале находится мужчина, который в декабре прошлого года украл из их магазина товары на 3,5 тысячи рублей – данный факт был установлен уже после того, как было совершено хищение с помощью установленных там камер видеонаблюдения.

Росгвардейцы задержали предполагаемого злоумышленника. Установив его личность и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что житель Тольятти 1994 года рождения с февраля текущего года числится одновременно в местном и федеральном розысках. Сотрудники правоохранительных органов разыскивали его как обвиняемого, скрывшегося от органов предварительного следствия.

Сотрудники Росгвардии доставили правонарушителя в ближайший отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.