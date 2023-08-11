В Тольятти проконтролировали снос самовольно возведенного павильона

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Сотрудники отделения судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти проконтролировали снос самовольно возведенного павильона. Житель г. Тольятти, не имея разрешения на строительство, незаконно возвел модульное строение, где продавал продукты, ритуальные памятники и цветы.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратилась администрация города. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал жителя г. Тольятти демонтировать павильон площадью 40 кв.м. на территории самовольно занятого земельного участка.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Сотрудник Службы уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и объяснил, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера, более того уклонение от исполнения решения суда может обернуться административной ответственностью.

Владелец павильона продолжал упрямиться и не собирался освобождать земельный участок. Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, кроме того, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Не желая усугублять положение, владелец торговой точки приступил к исполнению решения суда и самостоятельно демонтировал модульное строение. Ограничения с мужчины были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.