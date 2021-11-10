В Тольятти продолжается расследование уголовного дела об отравлении детей в бассейне

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В Самарской области продолжается расследование уголовного дела по факту отравления детей после посещения бассейна одного из оздоровительных центров города. В настоящее время местной жительнице, осуществляющей деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, обвиняемая оказывала возмездные услуги по предоставлению закрытого купального бассейна, а также помещения с сауной, сада, беседки с камином и иных нежилых помещений, принадлежащих ей на основании договора субаренды с одной из организаций города. При этом, для обслуживания оборудования бассейна и обеззараживания воды на основании устной договоренности был привлечен работник, не имеющий соответствующей профессиональной квалификации. В результате указанных противоправных действий обвиняемой, 19 августа 2021 года после посещения данного оздоровительного комплекса 7 детей в возрасте от 7 до 14 лет были доставлены в одно из медицинских учреждений города Тольятти с предварительным диагнозом ингаляционное отравление химическим веществом. По предварительным данным, причиной явилось превышение уровня дезинфицирующего вещества в воде бассейна в нарушение санитарного законодательства Российской Федерации.

В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.