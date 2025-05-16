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В Тольятти прикрыли "резиновую квартиру"

16 мая 2025 10:17
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В Тольятти прикрыли "резиновую квартиру"

Местный житель  за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет 15 иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции ОП по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

По данным полицейских местный  житель 1979  года рождения незаконно поставил на миграционный учет 15 иностранных граждан в квартире многоэтажного дома. Местный житель предупреждался  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил  закон.

Как выяснилось в ходе проверки, хозяин квартиры не собирался предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники организаций, изъяты документы. Определено, что однокомнатная квартира не рассчитана на проживание такого числа людей.

Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что за  свои услуги он получил денежное вознаграждение, в размере свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного  жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Работа полицейских по выявлению и пресечению подобных правонарушений продолжается, что способствует поддержанию правопорядка и безопасности в обществе.

Полиция, предупреждает: нарушение миграционного законодательства влечет за собой уголовную  ответственность. Не поддавайтесь на предложения о фиктивных постановках на учет, не становитесь соучастниками преступления. При получении подобных противоправных предложений немедленно обращайтесь в полицию для сообщения о данном факте, сохраняйте все доказательства предложения (переписку, записи разговоров).

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