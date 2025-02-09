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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб водитель одного из них

9 февраля 2025 18:49
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В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня днем водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по улице Революционная со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара.

В районе дома № 62 по улице Революционная при выполнении разворота автомобилист допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся в попутном направлении, под управлением мужчины 1998 года рождения.

Водитель отечественного седана погиб, мужчина, управлявший иномаркой, за медпомощью не обращался. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: ДТП Тольятти

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