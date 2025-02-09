В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб водитель одного из них

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По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня днем водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по улице Революционная со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара.

В районе дома № 62 по улице Революционная при выполнении разворота автомобилист допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, двигавшимся в попутном направлении, под управлением мужчины 1998 года рождения.

Водитель отечественного седана погиб, мужчина, управлявший иномаркой, за медпомощью не обращался. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО