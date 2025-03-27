Я нашел ошибку
Главные новости:
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси
В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома
В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.21
0.02
EUR 92
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации 10 иностранных граждан

27 марта 2025 10:39
158
В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации 10 иностранных граждан

Владелец частного дома признался, что «услуги» иностранцам оказывал за денежное вознаграждение.

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту пребывания в частном доме. Однако, как выяснилось в ходе проверки, он не собирался предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи и сотрудники организаций, изъяты документы. Установлено, мужчина достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут.

Безработный, ранее не судимый злоумышленник неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий все 10 иностранных граждан сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
149
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
230
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
526
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
737
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
396
Весь список