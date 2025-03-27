В Тольятти пресекли факт фиктивной регистрации 10 иностранных граждан

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Владелец частного дома признался, что «услуги» иностранцам оказывал за денежное вознаграждение.

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1979 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту пребывания в частном доме. Однако, как выяснилось в ходе проверки, он не собирался предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи и сотрудники организаций, изъяты документы. Установлено, мужчина достоверно знал, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут.

Безработный, ранее не судимый злоумышленник неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение – свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В результате проведенных мероприятий все 10 иностранных граждан сняты с миграционного учета по месту пребывания. Это позволит избежать дальнейших нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города.