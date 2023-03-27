В Тольятти пресечен факт неправомерного оборота средств электронных платежей

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В Тольятти установлена причастность 25-летней ранее судимой местной жительницы к совершению неправомерного оборота средств электронных платежей.

По версии полицейских, женщина, будучи владельцем фирмы-однодневки, обратилась в отделение одного из банков. Там она получила учетные данные. После этого злоумышленница за вознаграждение в размере более 5 тысяч рублей передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обысковые мероприятия. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.