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В Тольятти после ДТП с травмой головы госпитализирован 7-летний пассажир

6 августа 2023 13:26
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В Тольятти после ДТП с травмой головы госпитализирован 7-летний пассажир

5 августа на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек, скончалось - 1.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 13-20 час. 40-летняя водитель (с 05.08.2022 к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекалась 10 раз), управляя а/м LADA (ВАЗ) Kalina, двигалась по ул. Бурлацкой со стороны трассы М-5 «Урал». На нерегулируемом перекрестке, на котором главная дорога меняет направление, допустила столкновение с а/м Chevrolet Niva, который приближался справа по равнозначной дороге. С места ДТП с травмой головы госпитализирован 7-летний пассажир а/м LADA, его мать-пассажир не пострадала. В отношении женщины-водителя собраны административные материалы

Теги: ДТП

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