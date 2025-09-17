Я нашел ошибку
Самарская дума отменила ряд социальных льгот для депутатов и их семей
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
Бабье лето придет в Самарскую область в последней декаде сентября
Более 250 заявок подали ветераны СВО на участие в программе «СВОё Дело. Самарская область»
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
В Самарской области изменится расписание пригородных поездов
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
Более 24 тысяч человек умерли от экстремальной жары в Европе этим летом
В Тольятти после ДТП мотоциклист попал в больницу

17 сентября 2025 11:51
16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

В Автозаводском районе г. Тольятти в 22:15 50-летний водитель, управляя автомашиной Voyah Free, двигался по проспекту Степана Разина. В пути следования, на регулируемом перекрестке проспекта Степана Разина и  улицы Фрунзе, при развороте на разрешающий сигнал светофора, допустил столкновение со встречным мотоциклом Ямаха под управлением 35-летнего водителя. Мотоциклист госпитализирован.

