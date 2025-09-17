В Тольятти после ДТП мотоциклист попал в больницу

103

16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

В Автозаводском районе г. Тольятти в 22:15 50-летний водитель, управляя автомашиной Voyah Free, двигался по проспекту Степана Разина. В пути следования, на регулируемом перекрестке проспекта Степана Разина и улицы Фрунзе, при развороте на разрешающий сигнал светофора, допустил столкновение со встречным мотоциклом Ямаха под управлением 35-летнего водителя. Мотоциклист госпитализирован.