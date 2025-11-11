В Тольятти полицейскими раскрыта кража денег с банковской карты

153

В отдел полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель 2006 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 3 000 рублей за покупки, которые он не совершал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались за покупки и услуги в Центральном районе. Полицейские опросили персонал торговых точек и автомойки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях и по пути его следования.

В ходе изучения видеоматериалов, сотрудники полиции установили, автотранспорт, на котором передвигался злоумышленник.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине и на автомойке. После успешного списания денежных средств, мужчина продолжил совершать покупки.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района, Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, если вы обнаружили чужую карточку, позвоните в банк (номер бесплатной горячей линии указан на внутренней стороне карты), и объясните ситуацию. Финансовое учреждение заблокирует карту и свяжется с ее владельцем.