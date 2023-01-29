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В Тольятти полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением

29 января 2023 10:58
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В Тольятти полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением

Мужчина признался сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

В начале января текущего года в дневное время на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-21124».

В ходе административной процедуры водитель-житель Саратовской области 1967 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, задержанный официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Нередко водители, купившие себе фальшивое удостоверение, считают, что уголовная ответственность грозит только тем лицам, которые непосредственно их изготовили, но это заблуждение. Так, за саму подделку, дальнейшую продажу, а также применение поддельных водительских прав грозит привлечение к уголовной ответственности.

Подделка водительских прав – это не просто фальсификация официального документа, а еще угроза обществу и безопасности граждан.

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