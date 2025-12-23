Я нашел ошибку
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
235 млн км маршрутов построили самарцы в 2025 году – Яндекс Карты подвели итоги года
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
на 15% меньше россиян встретят Новый год в самолете
В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий
Цена на серебро пробила историческую отметку
В Финляндии обвинили российских волков в убийстве почти 2 тыс. северных оленей
ЦБ понизил курс доллара до 79,31 рубля на 23 декабря
В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий

59
В Тольятти полицейские изъяли более 400 единиц пиротехнических изделий

Перед новогодними праздниками сотрудники полиции традиционно проводят оперативно‑профилактическое мероприятие «Профилактика». Его цель — предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере оборота пиротехники, елочной и алкогольной продукции.

Во время одного из рейдовых мероприятий полицейские Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт нелегальной реализации пиротехнической продукции - у 34‑летнего индивидуального предпринимателя полицейские изъяли свыше 400 петард, не соответствующих требованиям законодательства. Установлено, что упаковки изделий не содержали русскоязычной маркировки, отсутствовали сертификаты соответствия и товарно‑сопроводительные документы. При этом продукция находилась в свободной продаже и доступна для приобретения жителями и гостями города.

В отношении ранее несудимого правонарушителя сотрудники полиции составили и направили в суд для рассмотрения протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». Пиротехнические изделия изъяты из незаконного оборота.

Полицейские призывают предпринимателей неукоснительно соблюдать требования законодательства при реализации пиротехнических изделий. Гражданам рекомендуется приобретать такую продукцию исключительно в официальных торговых точках при наличии всей необходимой сопроводительной документации — это гарантирует безопасность и законность покупки.

