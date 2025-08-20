Я нашел ошибку
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В Тольятти подросток попал под колеса Opel Insignia

20 августа 2025 12:28
130
С травмой головы он доставлен в больницу.

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 39-летняя женщина, управляя а/м Opel Insignia, двигалась в жилой зоне со стороны ул. Тополиной в направлении ул.Автостроителей. В пути следования наехала на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть

С места ДТП пешеход с травмой головы доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Водитель мотоцикла госпитализирован.
18 августа 2025, 09:47
В Автозаводском районе Тольятти столкнулись автомобильToyota Camry с мотоциклом Buell
Водитель мотоцикла госпитализирован. Происшествия
374
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
10 августа 2025, 15:11
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти. Происшествия
703
Водитель госпитализирован с места ДТП.
28 июля 2025, 14:21
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» LADA Kalina  врезалась в дорожное ограждение
Водитель госпитализирован с места ДТП. Происшествия
678
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
