В Тольятти подросток попал под колеса Opel Insignia

В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 39-летняя женщина, управляя а/м Opel Insignia, двигалась в жилой зоне со стороны ул. Тополиной в направлении ул.Автостроителей. В пути следования наехала на 13-летнего подростка, который пересекал проезжую часть

С места ДТП пешеход с травмой головы доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО