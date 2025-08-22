В Тольятти под колеса Lada Vesta попал 9-летний самокатчик

128

21 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 15 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 456 нарушений ПДД РФ, в том числе 11нарушений правил перевозки детей и 17 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Одно из ДТП произошло вечером в Центральном районе Тольятти. Из материалов, собранных госавтоинспекторами следует, что 41-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался в жилой зоне. В районе дома № 29 по ул. Максима Горького допустил наезд на 9-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате. С места ДТП пешеход госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО