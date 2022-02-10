В Тольятти ООО задолжало работникам 8 млн рублей

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Благодаря принятым мерам прокуратурой Центрального района города Тольятти юридическим лицом ООО ЧОО «АЛМАЗ», расположенным на территории Центрального района г. Тольятти, в полном объёме погашена задолженность по выплате задолженности по заработной плате за период ноябрь-декабрь 2021 перед 307 работниками предприятия в размере 8 034,5 млн руб.

Прокуратурой района своевременно приняты необходимые меры по защите прав работников на получение заработной платы, проведен ряд совещаний по вопросам соблюдения трудового законодательства с привлечением предприятия – должника, а также предприятиями, имеющими задолженность по оплате за услуги перед данным должником.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района возбуждено административное дело. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, направлены в интересах 27 работников исковые заявления в суд.

Благодаря личному контролю прокурора района восстановлены права работников предприятия, задолженность погашена в полном объёме.