В Тольятти ночью тушили пожар в жилом доме

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В Тольятти в ночь на вторник, 21 июня, загорелся жилой дом. ЧП произошло на улице Победы, 18.

Фотографии огненной стихии появились в социальных сетях. В чем причина пожара – неизвестно. На кадрах видно, как полыхает второй этаж. На место происшествия приезжала бригада МЧС. По данным очевидцев, не обошлось без пострадавших.

«Двоих и увезли на скорой помощи, подключёнными к кислороду»;

«Я лично там стояла и видела, как их положили на носилки, потом на каталку и увозили, увозили женщину, увозили мужчину»;

«Видела только, как скорая подъезжала к подъездам»;

«Пожарные мимо проходили, говорили, что трое успели выбежать, двое не успели».

О причинах ЧП ходят пока лишь слухи.

«Мужчина шёл с другом, по всей видимости говорил, что, видимо, сосед с сигаретой уснул», пишет ГТРК Самара.