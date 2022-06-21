Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ночью тушили пожар в жилом доме
В Тольятти ночью тушили пожар в жилом доме
Самарцев предупредили об опасном атмосферном давлении
Самарцев предупредили об опасном атмосферном давлении
Информполитика переизобретает себя в условиях «культуры отмены»
Информполитика переизобретает себя в условиях «культуры отмены»
Сим-карты стали платными для абонентов
Сим-карты стали платными для абонентов
На аукционе в США продали медаль Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова
Минтранс назвал Ту-214 претендентом на основу для авиапарка "Аэрофлота
Минтранс назвал Ту-214 претендентом на основу для авиапарка "Аэрофлота
Главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию указала, что не будет представлять свою программу под «Лебединое озеро».
Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за музыки Чайковского
Игорь Комаров посетил завод по производству специальной радиоаппаратуры «Электроприбор».
Игорь Комаров: рабочая поездка в Пензенскую область
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти ночью тушили пожар в жилом доме

21 июня 2022 10:03
27
В Тольятти ночью тушили пожар в жилом доме

В Тольятти в ночь на вторник, 21 июня, загорелся жилой дом. ЧП произошло на улице Победы, 18.

Фотографии огненной стихии появились в социальных сетях. В чем причина пожара – неизвестно. На кадрах видно, как полыхает второй этаж. На место происшествия приезжала бригада МЧС. По данным очевидцев, не обошлось без пострадавших.

«Двоих и увезли на скорой помощи, подключёнными к кислороду»;

«Я лично там стояла и видела, как их положили на носилки, потом на каталку и увозили, увозили женщину, увозили мужчину»;

«Видела только, как скорая подъезжала к подъездам»;

«Пожарные мимо проходили, говорили, что трое успели выбежать, двое не успели».

О причинах ЧП ходят пока лишь слухи.

«Мужчина шёл с другом, по всей видимости говорил, что, видимо, сосед с сигаретой уснул», пишет ГТРК Самара.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на 300 кв. м горели частный жилой дом и надворные постройки
13 июня 2022, 12:14
В Самаре на 300 кв. м горели частный жилой дом и надворные постройки
К тушению в общей сложности привлекли 96 человек и 13 единиц техники Происшествия
834
С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! 
10 июня 2022, 13:52
С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! 
Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров. Происшествия
745
На улице 22 Партсъезда в Самаре ночью горела машина
06 июня 2022, 10:54
На улице 22 Партсъезда в Самаре ночью горела машина
Предположительно пламя поглотило отечественный автомобиль   Lada 21110. Происшествия
924
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
372
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
721
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
860
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
1008
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
3525
Весь список