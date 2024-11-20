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В Тольятти на Поволжском шоссе молодая автомобилистка погибла, врезавшись в столб

20 ноября 2024 13:05
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В Тольятти на Поволжском шоссе молодая автомобилистка погибла, врезавшись в столб

В Тольятти произошло смертельное ДТП с участием иномарки. Авария случилась утром в среду, 20 ноября.

— По предварительным данным женщина-водитель 1987 года рождения управляла автомобилем Volkswagen и ехала по Поволжскому шоссе со стороны улицы Громовой в направлении Обводного шоссе. При перестроении она не справилась с управлением и наехала на световую опору. Женщина погибла на месте, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели, «скорая помощь». Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагического происшествия, пишет 63.ру.

Фото: облМВД.

Теги: ДТП

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