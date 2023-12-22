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В Тольятти на голову  девушке свалился лёд с крыши одного из домов

22 декабря 2023 21:02
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Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти организована доследственная проверка.

21 декабря 2023 года в сети Интернет размещена информация о падении льда на девушку, которая проходила мимо одного из домов в городе Тольятти, в результате чего девушка получила травму головы.  

По предварительным данным, угроза для ее жизни и здоровья в настоящее время отсутствует.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти

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