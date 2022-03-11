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В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

11 марта 2022 11:29
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В Тольятти мужчина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Отделом дознания ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении  мужчины  1978 года рождения, обвиняемого в совершении более 60 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Факт нарушения миграционного законодательства выявили в ходе проверочных мероприятий сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. Из собранных полицейскими материалов следует, что на протяжении нескольких месяцев прошлого года ранее судимый за грабеж местный житель незаконно поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Лесная граждан, прибывших из ближнего зарубежья.

Участковые уполномоченные полиции установили, что мужчина не предоставлял зарегистрированным помещение для проживания. Данные факты подтверждены собранными доказательствами, в том числе опросами соседей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

В ходе опроса  мужчина свою вину признал в полном объеме и пояснил, что услуги 64 иностранцам оказывал за денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» с обвинительным актом в отношении жителя Тольятти направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для принятия решения по существу дела.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех ставших известными фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции.

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