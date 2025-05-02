В Тольятти мужчина-пешеход пострадал в ДТП

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1 мая на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 12:55 час. 38-летний водитель, управляя автомобилем Pontiac Vibe, двигался по ул. Коммунальной со стороны Слесарного проезда в направлении Аптечного проезда. В пути следования возле дома № 25 совершил наезд на 36-летнего мужчину. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.