В Тольятти молодой водитель сбил велосипедиста

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7 марта на территории региона зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 20:40 час. 23-летний водитель, управляя автомобилем «LADA Granta» в районе дома № 20 Б по ул. Ворошилова, допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и наезд на 34-летнего велосипедиста (с 07.03.2021 к административной ответственности привлекался 5 раз).

Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2, не спешившись. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.