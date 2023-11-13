В Тольятти молодой водитель сбил двоих пешеходов, один погиб

148

12 ноября в Тольятти в 19:15 час. 23-летний водитель, управляя а/м LADA Granta, двигался по ул. Карла Маркса со стороны ул. Горького в направлении ул. Шлютова. В пути следования, возле д. 16 по ул. Карла Маркса нарушил требования п. 14.1 ПДД РФ и допустил наезд на пешеходов: женщин 1972 и 1980 годов рождения и мужчину 1972 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Женщина-пешеход 1972 года рождения скончалась на месте аварии до приезда медиков. Мужчине-пешеходу после обследования назначено амбулаторное лечение.