В Тольятти машина врезалась в столб и перевернулась

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28 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 16:35 в Комсомольском районе города Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1955 года рождения (в течение года к административной ответственности привлекался 13 раз) управлял автомобилем «Hyundai Tucson». В районе дома № 29 по ул. Железнодорожной водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на световую опору, расположенную справа от проезжей части, с последующим опрокидыванием автомобиля. Пострадавшая женщина-пассажир была госпитализирована.