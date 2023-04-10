В Тольятти машина перевернулась в кювет

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9 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 19:40 час. в Комсомольском районе г. Тольятти. 27-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Иж 2126-030», двигался по Обводному шоссе в направлении Трассы М 5. В пути следования на 2 км. Обводного шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги слева по ходу движения с последующим опрокидыванием. С места происшествия водитель госпитализирован.