В Тольятти легковушка врезалась в припаркованные автомобили, двое пострадавших

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10 мая на территории Самарской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 03:20 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Дэу», двигался по внутриквартальному проезду в жилой зоне, со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Свердлова. В пути следования водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили: «Хендай», «Газель» и «Лада». В припаркованных машинах водителей и пассажиров не было. В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и его 31-летняя пассажирка. Мужчина и женщина госпитализированы, сообщает облМВД.