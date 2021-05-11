Я нашел ошибку
Главные новости:
Из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.
Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области
В Самаре заболели 22 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Россияне назвали самой уважаемой профессией специальность врача
Россияне назвали самой уважаемой профессией специальность врача
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после инцидента в Казани
Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Самарцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунка «Моя семья — моя Россия»
Самарцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунка «Моя семья — моя Россия»
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
С 12 мая в Самаре изменится движение пассажирских автобусов до Зубчаниновки
С 12 мая в Самаре изменится движение пассажирских автобусов до Зубчаниновки
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
-0.44
EUR 89.51
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориала «Генералы земли Самарской»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти легковушка врезалась в припаркованные автомобили, двое пострадавших

11 мая 2021 11:28
136
В Тольятти легковушка врезалась в припаркованные автомобили, двое пострадавших

10 мая на территории Самарской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 03:20 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Дэу», двигался по внутриквартальному проезду в жилой зоне, со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. Свердлова. В пути следования водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные автомобили: «Хендай», «Газель» и «Лада». В припаркованных машинах водителей и пассажиров не было. В результате ДТП травмы получили водитель иномарки и его 31-летняя пассажирка. Мужчина и женщина госпитализированы, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пострадавшие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок
11 мая 2021, 09:28
В Тольятти водителю, сбившему женщину, грозит реальный срок
По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать... Происшествия
156
В Самарской области названы подробности ДТП с шестью большегрузами
08 мая 2021, 11:56
В Самарской области раскрыты подробности ДТП с шестью большегрузами
Пострадал водитель первого грузовика. Его госпитализировали. Происшествия
769
Смертельное ДТП в Тольятти: водитель умер за рулем
07 мая 2021, 13:36
Смертельное ДТП в Тольятти: водитель умер за рулем
Столкнулись УАЗ и вазовская легковушка. Происшествия
611
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
66
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
11 мая 2021  13:20
В Самарских школах проверят меры безопасности из-за трагедии в Казани
Происшествия
90
В Самаре до 21 мая троллейбусы по Московскому шоссе будут ходить иначе
11 мая 2021  10:00
В Самаре до 21 мая троллейбусы по Московскому шоссе будут ходить иначе
Транспорт
170
Самарцы снова могут погулять по Ботаническому саду
11 мая 2021  09:20
Самарцы снова могут погулять по Ботаническому саду
Общество
253
Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области
10 мая 2021  13:33
Еще 17 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
505
Весь список