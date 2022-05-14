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В Тольятти Лада Гранта врезалась в другую легковушку и в столб

14 мая 2022 11:21
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В Тольятти Лада Гранта врезалась в другую легковушку и в столб

13 мая на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Комсомольском районе Тольятти в 07:35. Водитель 1985 года рождения (за год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 10 раз), управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался по улице Никонова. В районе дома № 41 по улице Никонова он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз 2107». После столкновения автомобиль «Лада Гранта» изменил направление движения и допустил наезд на световую опору справа по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Гранта», госпитализирован в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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