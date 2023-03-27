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В Тольятти изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов

27 марта 2023 11:49
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В Тольятти полицейские изъяли солидный арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Тольятти получили оперативную информацию о том, что 53-летний местный житель незаконно хранит оружие.

С целью проверки полицейские в присутствии понятых провели осмотр дома, где проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКО У МВД России по г.Тольятти.  Согласно полученным результатам, мужчина хранил в доме огнестрельное оружие, а именно 2 пистолета  Макарова, 2 пистолета ТТ, 5 магазинов к автомату Калашникова, составные части оружия и патроны различного калибра в количестве свыше 300  штук.

Согласно данным сотрудников полиции, задержанный – безработный, ранее к уголовной ответственности не привлекался.  

В ходе опроса подозреваемый пояснил полицейским, что нашел и хранил оружие  без цели сбыта. О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.

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