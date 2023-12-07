В Тольятти из-за действий водителя автобуса в салоне упал пассажир

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6 декабря на территории региона зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Одно из ДТП произошло в 16:46 час. в Автозаводском районе г. Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель, находясь за рулем автобуса ЛиАЗ, двигался по ул. Дзержинского в направлении проспекта Степана Разина. В пути следования, напротив д. 49а, в нарушение требований п. 8.1 ПДД РФ при начале движения не подал сигнал световым указателем поворота, создал помеху другим участникам дорожного движения и допустил падение 43-летнего пассажира в салоне автобуса. С места происшествия мужчина доставлен в медицинское учреждение.