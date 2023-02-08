В Тольятти иномарка врезалась в столб

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7 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:00 час. в Центральном районе г. Тольятти. 40-летний водитель, находясь за рулем автомашины «KIA Rio», двигался по ул. Новозаводской в направлении ул. Ларина. В пути следования, напротив здания № 6Д, нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на металлический столб, расположенный слева по ходу движения автомобиля. С места происшествия водитель доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение.