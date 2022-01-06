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В Тольятти иномарка столкнулась с грузовиком

6 января 2022 13:22
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В Тольятти иномарка столкнулась с грузовиком

5 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло на  территории Комсомольского района города Тольятти в 20-50 час. Девушка - водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «GEELY», двигалась по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении п. Поволжский, в пути следования, в районе здания № 5б по Поволжскому шоссе, не выбрала безопасную дистанцию, в результате чего допустила столкновение с грузовым автомобилем «RENAULT», в составе с полуприцепом под управлением водителя 1964 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлена в ближайшую больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.

 

Теги: ДТП

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