В Тольятти иномарка сбила мопед

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4 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 16:40 в Тольятти. Мужчина 1968 года рождения, за 25 лет ни разу не привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался на автомобиле «Toyota Corolla» по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Громовой. На нерегулируемом перекрестке Поволжского шоссе и ул. Громовой, при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу он не уступил проезд мопеду, под управлением водителя 1988 года рождения, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадавшему водителю двухколесного транспорта было назначено амбулаторное лечение.