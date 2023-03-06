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В Тольятти Гранта врезалась в фуру, фура в столб

6 марта 2023 11:34
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В Тольятти Гранта врезалась в фуру, фура в столб

Серьезная авария произошла 6 марта 2023 года в Самарской области. Судя по кадрам и сообщениям очевидцев, на месте происшествия около 9 утра работали сотрудники спасательных служб.

Это случилось в Комсомольском районе Тольятти. На двухполосной проезжей части Поволжского шоссе образовалась пробка, так как одна полоса движения была полностью занята участниками аварии и спасателями. К 9:45 сервис 2ГИС уже не сообщает о серьезных заторах на этой дороге.

В Интернет-пабликах дается короткая справка от очевидцев: "Поволжское шоссе ДТП. Гранта в фуру, фура в столб". На кадрах зафиксирована смятая до неузнаваемости легковушка с почти полностью снесенной крышей. Сложно поверить, что в таком столкновении можно остаться невредимым, пишет ГТРК Самара.

Официальная информация от регионального ГУ МВД:

6 марта, примерно в 8.00 на Поволжском шоссе, в районе световой опоры 26, произошло ДТП. Водитель автомобиля Гранта, 35-летняя женщина, двигалась по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении улицы Громовой. В пути следования не справилась с управлением автомобиля, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком «Даф» под управлением 39-летнего мужчины, после чего фура совершила наезд на опору ЛЭП. Водитель Гранты доставлена в лечебное учреждение в крайне тяжёлом состоянии.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

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