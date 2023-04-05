В Тольятти электрик сжег глаза и лицо во время работы

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В Автозаводском районе Тольятти 48-летний электромонтер пострадал на работе. Он получил травму во время подключения кабельной линии к автоматическому выключателю.

— Мужчина работает в АО «Самарская сетевая компания». По устному указанию мастера, электромонтер приступил к подключению кабельной линии к автоматическому выключателю в распределительном устройстве трансформаторной подстанции. При подсоединении нулевой шины произошла вспышка, и работник получил ожоги глаз, лица, шеи, — сообщили в Самарской областной федерации профсоюзов.

По мнению членов комиссии, основной причиной несчастного случая стало нарушение условий допуска к работам с повышенной опасностью и отсутствием контроля за безопасностью работника. Они указали, что электрик якобы не опустил защитный щиток на каске, пишет 63.ру.