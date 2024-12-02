В Тольятти две пассажирки из-за ДТП попали в больницу

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1 декабря на территории Самарской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека.

Одно из ДТП произошло в 13:15 час. в Центральном районе Тольятти. 42-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Soul, двигалась по улице Новозаводской со стороны улицы Комсомольской в сторону улицы Горького. В пути следования возле дома №57в при повороте налево на регулируемом перекрестке не предоставила преимущество в движении автомашине ВАЗ-21140 под управлением мужчины 1954 года рождения, движущегося во встречном направлении. Пассажиры отечественного автомобиля – женщины 1955 года рождения и 1960 года рождения госпитализированы.