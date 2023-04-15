Я нашел ошибку
Главные новости:
В общей сложности в посадке леса за детской многопрофильной больницей приняли участие около 1000 человек.
В тольяттинском лесу высадили 18 тысяч саженцев
Кульминацией мероприятия стал автопробег, в котором приняли участие представители службы занятости и крупных предприятий региона.
В регионе завершился первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Впереди у команд гаревый сезон, который стартует 25 мая в Тольятти на спидвейных треках СТК имени Анатолия Степанова.
Лидия Рогожинская наградила гонщиков мотоклуба «Мега-Лада» по итогам командных чемпионатов России
Все они победители муниципальных и региональных отборочных туров.
Самарскую область на Олимпиаде ПФО среди школьников представлять делегация из 15 человек
Самарца задержали за наркотики и раскрыли кражу
Самарца задержали за наркотики и раскрыли кражу
В Тольятти автомобилистка сбила девочку на самокате
В Тольятти автомобилистка сбила девочку на самокате
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
Морское сообщение остановлено в Севастополе
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-0.18
EUR 90.16
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на День плова 
Весенне-летний сезон в самарском Этнопарке дружбы народов откроется 30 апреля
В Самаре состоялась торжественная церемония открытия чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти автомобилистка сбила девочку на самокате

15 апреля 2023 13:45
162
В Тольятти автомобилистка сбила девочку на самокате

14 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в Центральном районе г. Тольятти в 15:55. Водитель-женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем «LADA Kalina», двигалась по жилой зоне со стороны ул. Советской в направлении ул. Жилина. В пути следования, в районе д. 5 по ул. Жилина, при выезде из жилой зоны допустила наезд на пешехода-девочку 2012 года рождения (10 лет), которая двигалась на самокате по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства. Несовершеннолетней назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти водитель сбил двух детей на самокате
14 апреля 2023, 11:37
В Тольятти водитель сбил двух детей на самокате
С места происшествия мальчики доставлены в медицинское учреждение. Происшествия
310
Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: подробности
14 апреля 2023, 10:48
Смертельное ДТП на трассе в Самарской области: подробности
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия Происшествия
324
В Самарской области два человека погибли в ДТП на трассе
14 апреля 2023, 10:00
В Самарской области два человека погибли в ДТП на трассе
Автомобиль сгорел. Общество
292
В центре внимания
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
15 апреля 2023  13:10
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
194
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
15 апреля 2023  12:06
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
203
У жителей Самары есть возможность выбрать парк или сквер, который преобразится уже в следующем году
15 апреля 2023  11:53
У жителей Самары есть возможность выбрать парк или сквер, который преобразится уже в следующем году
338
Уже в этом году жители микрорайона Волгарь смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой шестиэтажной поликлинике.
14 апреля 2023  17:05
Виктор Кудряшов оценил ход строительства социальных объектов в Южном городе и Куйбышевском районе Самары
704
Особое внимание было уделено мерам по обеспечению безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы.
14 апреля 2023  16:53
Меры безопасности в период майских праздников обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба
1739
Весь список