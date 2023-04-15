В Тольятти автомобилистка сбила девочку на самокате

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14 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Центральном районе г. Тольятти в 15:55. Водитель-женщина 1969 года рождения, управляя автомобилем «LADA Kalina», двигалась по жилой зоне со стороны ул. Советской в направлении ул. Жилина. В пути следования, в районе д. 5 по ул. Жилина, при выезде из жилой зоны допустила наезд на пешехода-девочку 2012 года рождения (10 лет), которая двигалась на самокате по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства. Несовершеннолетней назначено амбулаторное лечение.