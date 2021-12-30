В Тольятти автомобилистка "помогла" иномарке врезаться в столб, пострадали двое

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29 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 15:10 в Тольятти. Женщина 1979 года рождения, которая к административной ответственности за нарушения ПДД в текущем году привлекалась 8 раз, двигалась на автомобиле «Datsun on-DO» по Обводному шоссе. В районе дома № 73 по Южному шоссе создала помеху в движении транспортному средству «Chevrolet Lacetti», под управлением женщины 1990 года рождения, из-за чего этот автомобиль изменил направление движения и допустил наезд на препятствие (световую опору). Женщину-водителя и пассажира 1992 года рождения, автомобиля «Chevrolet Lacetti» госпитализировали в медицинское учреждения.