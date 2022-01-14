В Тольятти автомобиль сбил мальчика

131

13 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:10 в Тольятти. Мужчина 1986 года рождения, который к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года привлекался 8 раз, двигался на автомобиле «Lada Largus» по ул. Баныкина со стороны ул. Жилина в направлении бульвара Ленина. По предварительной информации, в районе дома № 21 по ул. Баныкина, допустил наезд на мальчика, 2006 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.